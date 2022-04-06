***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 16:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
271631,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,41
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,41
- Kurucu (%)
% 87,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 12,93
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,35
d) Diğer Giderler (%)
% 6,03
Açıklamalar
KRF FON GİDER ORANI BİLGİLERİ 2022 1. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016556
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7474
En Düşük
14,7016
18:0516,0944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0387
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05913,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,68
|Açılış
|: 913,63
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7348
|14,7416
|% 0,19
|
|Euro
|16,0799
|16,0944
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2146
|19,3110
|% 0,10
|
|Frank
|15,7384
|15,8332
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9180
|3,9377
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|3,57
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de