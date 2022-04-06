***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 16:29
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Varsa İade Tutarı (TL)
4339,62
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4339,62
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
171932,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,43
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,43
- Kurucu (%)
% 89,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 10,46
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,02
d) Diğer Giderler (%)
% 4,27
Açıklamalar
KYA FON GİDER ORANI BİLGİLERİ 2022 1. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016558
BIST
16:522.318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,61
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
16:5214,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:5216,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0421
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:52914,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,66
|Açılış
|: 914,02
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KONKA
|15,09
|144.516.669
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.102.163
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.222
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.931.419
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.537.795
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.399.181
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,36
|29.559.932
|% -7,09
|
|LIDER
|17,41
|273.027.702
|% -6,65
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|GZNMI
|44,38
|24.768.833
|% -4,35
|
|THYAO
|34,54
|3.860.213.724
|% 0,12
|
|PETKM
|9,96
|2.167.526.331
|% 2,15
|
|ASELS
|25,68
|1.694.782.719
|% -1,31
|
|GARAN
|12,45
|1.589.390.818
|% -0,32
|
|SISE
|16,32
|1.461.875.918
|% -1,33
|
|ODAS
|2,04
|1.149.935.256
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,57
|742.788.575
|% -0,77
|
|PETKM
|9,96
|2.167.526.331
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,16
|892.689.832
|% -1,19
|
|KARSN
|5,80
|1.047.203.615
|% 2,47
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7409
|14,7435
|% 0,21
|
|Euro
|16,0852
|16,0978
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2315
|19,3279
|% 0,18
|
|Frank
|15,7355
|15,8303
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9181
|3,9377
|% 0,08
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|6,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|-19,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-27,41
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-13,25
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,63
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,31
|
Seans Raporu
16:52
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17:07LIDER
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 301, 702 adet işlem
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17:06XU100
Endeks 2, 315 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 36, 200.00 milyon TL de
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17:05NTHOL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 592, 857 adet işlem
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17:04DZGYO
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 959, 034 adet işlem
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17:02ESCAR
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 285 adet işlem