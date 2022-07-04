***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
04.07.2022 15:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,83
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,83
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,83
Varsa İade Tutarı (TL)
4622,66
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
283,04
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
4339,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
351152,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 79,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,18
- Kurucu (%)
% 90,16
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 9,84
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,11
d) Diğer Giderler (%)
% 4,64
Açıklamalar
KYA FON GİDER ORANI BİLGİLERİ 2022 2. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041115
BIST
16:512.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,16
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.445
16:5116,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0822
|Açılış
|: 16,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:5117,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1173
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:51978,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,65
|Açılış
|: 978,70
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BERA
|15,38
|340.921.067
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.798.098
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|35.890.122
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.047.283
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,68
|119.919.449
|% 8,72
|
|CANTE
|39,76
|78.726.085
|% -9,96
|
|MAKIM
|14,92
|172.002.250
|% -7,79
|
|MZHLD
|87,15
|19.576.769
|% -6,34
|
|KFEIN
|21,10
|26.937.535
|% -6,14
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|GESAN
|47,10
|619.955.633
|% 1,90
|
|BERA
|15,38
|340.921.067
|% 9,94
|
|ODAS
|2,80
|302.369.263
|% -3,11
|
|OYAKC
|13,15
|280.921.651
|% 3,22
|
|PGSUS
|182,70
|271.834.863
|% -0,71
|
|MOBTL
|1,73
|80.954.385
|% -0,57
|
|TURSG
|5,27
|233.052.599
|% 5,19
|
|PEKGY
|1,20
|39.202.838
|% -1,64
|
|SEGYO
|1,03
|24.922.954
|% 0,00
|
|BERA
|15,38
|340.921.067
|% 9,94
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8286
|16,8358
|% 0,49
|
|Euro
|17,5828
|17,5959
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,3875
|20,4897
|% 0,89
|
|Frank
|17,4407
|17,5458
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4715
|4,4939
|% 0,45
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,17
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.637
|21,00
|
|Tam
|6.544
|6.621
|31,00
|
|Yarım
|3.203
|3.237
|15,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,37
|
Seans Raporu
16:49
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