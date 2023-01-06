***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 16:19
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,4
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,4
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
159904,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,12
- Kurucu (%)
% 76,13
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,87
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,91
c) Saklama Ücreti (%)
% 41,79
d) Diğer Giderler (%)
% 12,18
Açıklamalar
KRC FON GİDER ORANI BİLGİLERİ 2022 4. DÖNEM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095310
BIST
17:025.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,72%
|| 241,29
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.358
En Düşük
4.961
17:0218,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0219,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9400
En Düşük
19,8200
17:021.116,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.116,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRKVY
|28,82
|41.729.995
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,50
|123.225.418
|% -9,92
|
|MARTI
|4,98
|118.101.384
|% -9,12
|
|ULUFA
|6,80
|33.991.193
|% -8,97
|
|FMIZP
|207,50
|164.628.964
|% -6,62
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|THYAO
|141,50
|9.480.313.671
|% 4,66
|
|ASELS
|62,30
|7.565.914.995
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,92
|3.014.013.216
|% 4,20
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,89
|661.821.223
|% 5,86
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7514
|18,7629
|% -0,01
|
|Euro
|19,9300
|19,9400
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,3070
|22,4189
|% 0,08
|
|Frank
|19,9789
|20,0992
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9784
|5,0034
|% 0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,29
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|10,82
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.577
|7.637
|49,00
|
|Yarım
|3.669
|3.733
|24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|1,35
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
-
17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de
-
17:14YYLGD
Yüzde 7.43 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 475 adet işlem
-
17:12KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 906, 458 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 5, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 42 üstünde . İşlem hacmi 112, 372.00 milyon TL de