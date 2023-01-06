***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,86Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,86Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)9182675,79Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 78,67B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 78,67- Kurucu (%)% 90,1- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 9,9- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 1,45c) Saklama Ücreti (%)% 11,52d) Diğer Giderler (%)% 8,35AçıklamalarKUB FON GİDER ORANI BİLGİLERİ 2022 4. DÖNEMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095312BIST