***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023Bildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,74Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,89Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,71Varsa İade Tutarı (TL)66688,47Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)25398,94Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)41289,53Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)789342,97Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 74,91B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 74,91- Kurucu (%)% 89,39- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 10,61- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 11,55c) Saklama Ücreti (%)% 8,04d) Diğer Giderler (%)% 5,5AçıklamalarKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2023-3Qhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201084BIST