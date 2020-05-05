***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2020 13:37
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC Fon İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842587
BIST
14:5598.676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,13
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:557,0840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:557,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:55386,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,83
|Açılış
|: 386,22
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|19,73
|32.589.265
|% 2,97
|
|ALARK
|4,63
|71.882.244
|% 1,54
|
|ADEL
|12,66
|1.540.802
|% 1,52
|
|AKSA
|6,25
|11.078.614
|% 1,30
|
|AGYO
|1,58
|3.069.672
|% 1,28
|
|ADBGR
|6,88
|3.788.171
|% -7,15
|
|ADNAC
|2,11
|19.347.956
|% -7,05
|
|AKCNS
|8,07
|9.342.220
|% -6,60
|
|ADANA
|9,77
|12.231.833
|% -6,51
|
|AFYON
|2,81
|376.870.633
|% -4,42
|
|AFYON
|2,81
|376.870.633
|% -4,42
|
|ASELS
|26,56
|218.214.206
|% 0,76
|
|AKBNK
|5,72
|163.087.592
|% -0,17
|
|ALARK
|4,63
|71.882.244
|% 1,54
|
|ARCLK
|16,02
|60.664.466
|% -1,23
|
|AFYON
|2,81
|376.870.633
|% -4,42
|
|AKBNK
|5,72
|163.087.592
|% -0,17
|
|ALARK
|4,63
|71.882.244
|% 1,54
|
|AYEN
|3,28
|47.838.018
|% -2,09
|
|ADNAC
|2,11
|19.347.956
|% -7,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7848
|8,8289
|% 0,54
|
|Frank
|7,2540
|7,2977
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-5,89
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.524
|-1,60
|
|Tam
|2.545
|2.585
|-1,60
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|-0,80
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,73
|14,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|
Seans Raporu
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-
15:07KARTN
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 436.90 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 698 adet işlem
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15:06AFYON
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 863, 495 adet işlem
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15:05MTRYO
Yüzde -31.97 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 606, 814 adet işlem
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 74 kaybederek (% -0.06 ) 92, 666
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, IZTAR, TACTR, KRSTL, ALYAG, YONGA, EGCEY, EKIZ, EGCYH, EGCYO