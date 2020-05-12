***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2020 14:14
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC Fon İzahname Değişikliği Hakkında Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844408
BIST
14:5699.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.269,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.069
En Düşük
97.740
14:566,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:567,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:56384,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,99
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.735.027
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.106.707
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|435.120.110
|% 1,49
|
|GARAN
|7,81
|411.031.418
|% 0,64
|
|ISFIN
|3,79
|386.561.634
|% -2,82
|
|MGROS
|33,16
|383.155.130
|% 4,94
|
|IHLGM
|1,19
|227.153.302
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,33
|211.061.449
|% 7,26
|
|KRDMD
|2,38
|295.129.769
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.497.283
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.408.955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6408
|8,6841
|% -0,65
|
|Frank
|7,1981
|7,2414
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
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