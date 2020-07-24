***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.07.2020 15:36
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FONUNA BAĞLI YAN HESAP AÇILMASI HAKKINDA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861625
BIST
15:28118.881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -150,21
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:286,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:287,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:28416,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,64
|Açılış
|: 416,82
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.376.626
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.567.287
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.384.610
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.370.233
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.455.530.650
|% 3,33
|
|ASELS
|35,24
|1.376.449.144
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,33
|795.538.809
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,36
|507.437.622
|% 2,83
|
|ALKIM
|14,83
|489.268.964
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,33
|795.538.809
|% 0,00
|
|SISE
|6,51
|1.455.530.650
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,36
|507.437.622
|% 2,83
|
|TSKB
|1,25
|131.749.920
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,38
|194.670.180
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7084
|8,7520
|% 0,21
|
|Frank
|7,3788
|7,4232
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,54
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.740
|16,00
|
|Tam
|2.799
|2.813
|18,40
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,00
|
|Çeyrek
|681
|688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,08
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