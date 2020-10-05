***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2020 16:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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05.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin tek pay sahipliği olan ortaklık yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.09.2020 tarih ve 60/1182 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 05.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878230
BIST
17:311.159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:317,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:319,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0556
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:31477,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,83
|Açılış
|: 477,70
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CRFSA
|31,24
|101.890.789
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.014.855
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.501.201
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.534.859
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.289.314
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.241.317
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|ORMA
|13,09
|933.927
|% -6,16
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|ASELS
|18,68
|807.342.372
|% 1,52
|
|GARAN
|7,16
|682.994.809
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|THYAO
|10,70
|501.836.306
|% 0,75
|
|KRDMD
|3,49
|656.962.820
|% 1,45
|
|SISE
|7,05
|1.127.348.806
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,24
|342.657.681
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|247.875.955
|% 1,15
|
|USAK
|1,90
|248.633.828
|% 6,15
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7596
|7,7641
|% 0,08
|
|Euro
|9,1472
|9,1534
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0391
|10,0894
|% 0,32
|
|Frank
|8,4472
|8,4981
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0619
|2,0722
|% -0,01
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|17,42
|
|Altın Gr.
|477
|477
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|11,30
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|5,46
|
|Çeyrek
|761
|778
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|1,95
|
Seans Raporu
17:29
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17:42NIBAS
Yüzde 7.74 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 910 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 81 artarak (% 1.13 ) 1, 060
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17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, DGGYO, FORMT, OSMEN, YESIL, EGCEY, TACTR, PRKAB, TKNSA, KERVN