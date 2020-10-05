***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin tek pay sahipliği olan ortaklık yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.09.2020 tarih ve 60/1182 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 05.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878230BIST