***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon katılma paylarının satışına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15/10/2020 tarihinde onaylanmıştır.Fon katılma payları önceden belirlenmiş yatırımcılara tahsisli olarak satılacak olup alım-satım işlemleri sadece kurucu tarafından yapılacaktır. Fon TEFAS'ta işlem görmeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883908BIST