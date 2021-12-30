***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2021 13:44
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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30.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 14/12/2021 tarih ve 14323 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 17/12/2021 tarih ve 0070145451 sayılı izinler doğrultusunda 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesini 3.500.000 TL'dan 7.500.000 TL'na çıkarmış bulunmaktadır. Sözkonusu sermaye artırımı 29.12.2021 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987091
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0080
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,2070
En Düşük
13,1505
18:0514,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0633
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
14,9903
En Düşük
14,9170
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1033
|13,2543
|% 0,55
|
|Euro
|14,9017
|14,9459
|% 0,13
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-0,94
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,47
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında