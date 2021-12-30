***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 14/12/2021 tarih ve 14323 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 17/12/2021 tarih ve 0070145451 sayılı izinler doğrultusunda 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesini 3.500.000 TL'dan 7.500.000 TL'na çıkarmış bulunmaktadır. Sözkonusu sermaye artırımı 29.12.2021 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987091BIST