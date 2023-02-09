***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 12:40
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımız
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonuna bağlı KYA - Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'muzun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
Kamuoyuna ve siz değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112093
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1086
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.139,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8319
|18,8345
|% 0,04
|
|Euro
|20,2763
|20,2858
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,8071
|22,9215
|% 0,67
|
|Frank
|20,3951
|20,5179
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0029
|5,0280
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,09
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,89
|
|Cumhuriyet
|7.687
|7.804
|15,00
|
|Tam
|7.732
|7.778
|12,00
|
|Yarım
|3.777
|3.806
|6,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|0,13
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,15
|