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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.02.2023 12:40
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

           Değerli Yatırımcılarımız
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon‘umuzun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
Kamuoyuna ve siz değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112096


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ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AHGAZ 80,00 275.594.403 % 0,00  
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Frank 20,3951 20,5179 % 0,15  
Riyal 5,0029 5,0280 % -0,00  
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Altın Ons 1.883 1.883 7,23  
Altın Gr. 1.139 1.140 4,43  
Cumhuriyet 7.686 7.802 13,00  
Tam 7.729 7.775 9,00  
Yarım 3.776 3.805 5,00  
Çeyrek 1.888 1.902 2,00  
Gümüş.Ons 22,47 22,50 0,19  
Gümüş Gr. 13,60 13,62 0,12  
B. Petrol 85,31 85,31 0,21  
Seans Raporu 10:42
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