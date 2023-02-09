***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli YatırımcılarımızSermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı KUB - Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon‘umuzun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur.Bu kapsamda, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Kamuoyuna ve siz değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112096BIST