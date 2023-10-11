***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2023 11:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43035 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204107
BIST
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12:558.410
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -33,02
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5527,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0147
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5529,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:551.668,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.505.662
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,63
|89.785.493
|% -9,67
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,42
|302.802.858
|% -8,51
|
|ARENA
|30,16
|108.654.140
|% -7,37
|
|EKIZ
|34,16
|153.003
|% -6,21
|
|THYAO
|232,30
|2.862.704.106
|% -2,44
|
|DMRGD
|22,14
|2.680.455.139
|% 1,10
|
|PETKM
|24,50
|2.437.145.913
|% -0,57
|
|ISCTR
|25,56
|2.284.061.856
|% 2,98
|
|YKBNK
|19,56
|2.240.565.193
|% 1,77
|
|ZOREN
|6,30
|1.103.584.507
|% -1,41
|
|ODAS
|13,90
|1.842.757.901
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,26
|974.367.971
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,14
|2.680.455.139
|% 1,10
|
|YKBNK
|19,56
|2.240.565.193
|% 1,77
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7255
|27,7315
|% 0,05
|
|Euro
|29,4208
|29,4386
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9747
|34,1451
|% 0,09
|
|Frank
|30,6091
|30,7935
|% 0,34
|
|Riyal
|7,3718
|7,4088
|% 0,08
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,32
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,21
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.335
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.685
|5.729
|14,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|0,27
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|-0,62
|