***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKare Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43035 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204107BIST