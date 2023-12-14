***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2023 16:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Para Piyasası Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2023 tarih ve 76/1675 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (SPK izin yazısı tarih ve n 08.12.2023 , E-12233903-305.01.01-46354)
Fon katılma paylarının satışına Fon izahnamesinin tescil işlemleri ile mevzuat gereği Fon adına yapılması gereken işlemlerden sonra belirlenecek tarihte başlanacak olup söz konusu tarih Yatırımcı Bilgi Formu ile birlikte ayrıca ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225814
BIST
'
16:147.771
En Düşük
|Değişim
|: 3,21%
|| 241,89
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1429,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1431,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2285
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:141.897,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.897,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9982
|29,0038
|% 0,09
|
|Euro
|31,7588
|31,7786
|% 0,72
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,07
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,66
|941,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,28
|1.006,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,52
|2.036,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 302, 42 artarak (% 3.72 ) 8, 438
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16:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, TRKCM
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16:29XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 18 üstünde . İşlem hacmi 61, 456.00 milyon TL de
-
16:28TURSG
Yüzde 6.26 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 718 adet işlem
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem