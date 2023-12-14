***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Para Piyasası Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2023 tarih ve 76/1675 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (SPK izin yazısı tarih ve n 08.12.2023 , E-12233903-305.01.01-46354)Fon katılma paylarının satışına Fon izahnamesinin tescil işlemleri ile mevzuat gereği Fon adına yapılması gereken işlemlerden sonra belirlenecek tarihte başlanacak olup söz konusu tarih Yatırımcı Bilgi Formu ile birlikte ayrıca ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225814BIST