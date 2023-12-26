***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy Para Piyasası Fonu'nun Yatırımcı Bilgi Formu ilişikte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229353BIST