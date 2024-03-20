***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2024 11:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu'nun katılma paylarının satışına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 15.03.2024 tarih ve 51331 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (SPK izin yazısı tarih ve n 15.03.2024 - E-12233903-305.01.01-51331)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260487
BIST
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13:358.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 25,48
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3532,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0420
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3535,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0458
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:352.242,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,64
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.523.627
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.887.839
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.029.388
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.635.409
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.174.703
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,98
|93.732.536
|% -6,56
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,00
|4.413.179.111
|% -0,09
|
|MIATK
|74,95
|3.727.746.367
|% 5,27
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,20
|2.370.720.064
|% -0,29
|
|KCHOL
|183,10
|2.360.671.387
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,48
|1.296.669.199
|% 2,43
|
|EKGYO
|10,88
|2.336.814.761
|% 2,16
|
|ISCTR
|10,75
|1.274.810.189
|% -0,19
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.329.779
|% 9,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3840
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1427
|35,1545
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9710
|42,1814
|% -0,53
|
|Frank
|37,0700
|37,2558
|% -0,74
|
|Riyal
|8,8194
|8,8636
|% -0,27
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,87
|% 0,66
|
|Platin
|895,56
|896,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,05
|986,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,32
|2.154,62
|% 0,66
|