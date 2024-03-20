***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu'nun katılma paylarının satışına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 15.03.2024 tarih ve 51331 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (SPK izin yazısı tarih ve n 15.03.2024 - E-12233903-305.01.01-51331)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260487BIST