***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2020 16:22
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2017
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823318
BIST
17:25107.673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.679,46
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:256,2250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:256,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:25318,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,39
|Açılış
|: 318,76
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,49
|45.033.996
|% 19,35
|
|KARSN
|1,99
|496.393.676
|% 19,16
|
|ASUZU
|11,96
|67.938.929
|% 17,60
|
|GYHOL
|22,98
|7.940.992
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.530.291
|% 14,95
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,07
|16.029.954
|% -2,97
|
|ECZYT
|11,67
|9.587.127
|% -2,75
|
|VERUS
|19,35
|5.508.148
|% -2,27
|
|THYAO
|11,96
|1.136.085.203
|% 1,79
|
|ASELS
|28,34
|577.216.761
|% 3,05
|
|KARSN
|1,99
|496.393.676
|% 19,16
|
|GARAN
|9,62
|435.822.616
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,41
|346.196.406
|% 5,24
|
|KARSN
|1,99
|496.393.676
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,41
|346.196.406
|% 5,24
|
|ODAS
|2,06
|241.425.924
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,43
|154.412.496
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|159.718.998
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9225
|7,9622
|% -0,55
|
|Frank
|6,4774
|6,5164
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|13,62
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.107
|2.159
|-0,50
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|-0,24
|
|Çeyrek
|511
|522
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,91
|