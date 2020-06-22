***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.06.2020 11:54
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS Fon İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852257
BIST
12:06115.157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.545,01
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:066,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:067,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:06385,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|40.037.277
|% 9,94
|
|ULAS
|4,13
|7.177.585
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,35
|24.035.218
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.894.745
|% 9,71
|
|RTALB
|29,24
|6.908.652
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.182.438
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.382.563
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.953.552
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.557.086.580
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,46
|1.211.794.262
|% 3,41
|
|HALKB
|6,54
|791.039.618
|% 7,04
|
|THYAO
|12,76
|762.497.492
|% 1,92
|
|AKBNK
|6,19
|672.134.724
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,46
|1.211.794.262
|% 3,41
|
|GARAN
|8,59
|1.557.086.580
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,99
|474.910.499
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,88
|262.204.181
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,46
|341.377.031
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4982
|8,5409
|% 0,84
|
|Frank
|7,1903
|7,2336
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,41
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|
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