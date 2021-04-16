***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin doğrultusunda EK'teki gibi değiştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Değişiklikler 26.04.2021 tarihi itibariyle yürülüğe girecek olup detaylara ilişkin bilgilere EK'li duyuru metninden ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928787BIST