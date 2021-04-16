***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.04.2021 15:00
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin doğrultusunda EK'teki gibi değiştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Değişiklikler 26.04.2021 tarihi itibariyle yürülüğe girecek olup detaylara ilişkin bilgilere EK'li duyuru metninden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928787
BIST
17:491.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.406
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:49
|QUAGR
|29,12
|192.770.666
|% 9,97
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|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.181.181
|% 9,95
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.435.094
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,33
|13.910.877
|% -47,39
|
|SAMAT
|5,22
|111.940.981
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.844.285
|% -10,00
|
|LUKSK
|66,25
|14.577.697
|% -9,99
|
|TKURU
|268,50
|2.162.499
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.651.682.563
|% -0,41
|
|EREGL
|18,16
|1.278.444.468
|% 0,72
|
|ODAS
|3,35
|747.507.547
|% -8,97
|
|PETKM
|6,34
|561.507.673
|% -1,09
|
|FROTO
|182,70
|526.358.169
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.651.682.563
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|747.507.547
|% -8,97
|
|YKBNK
|2,16
|422.428.126
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,88
|357.467.757
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|161.494.951
|% -2,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0637
|8,0660
|% 0,73
|
|Euro
|9,6623
|9,6667
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,1162
|11,1719
|% 1,00
|
|Frank
|8,7439
|8,7965
|% 1,07
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|Riyal
|2,1450
|2,1558
|% 0,73
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|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.780
|15,49
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,08
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|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-0,27
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