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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.04.2021 15:00



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.05.2021 tarihi itibariyle yürülüğe girecek olup detaylara ilişkin bilgilere EK'li duyuru metninden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928786


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Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 0,16  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,11  
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