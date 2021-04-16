***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.04.2021 15:00
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.05.2021 tarihi itibariyle yürülüğe girecek olup detaylara ilişkin bilgilere EK'li duyuru metninden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928786
BIST
17:081.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:088,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0648
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:089,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:08460,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,52
|Açılış
|: 460,84
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VERTU
|27,36
|49.336.577
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|191.764.919
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.414.261
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.934.937
|% -48,18
|
|SAMAT
|5,22
|111.711.943
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.010.605
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.052.951
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.523.904.926
|% -0,41
|
|EREGL
|18,13
|1.201.505.131
|% 0,55
|
|ODAS
|3,37
|691.898.270
|% -8,42
|
|PETKM
|6,35
|513.518.554
|% -0,94
|
|FROTO
|182,20
|474.854.722
|% 2,47
|
|GARAN
|7,28
|1.523.904.926
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|691.898.270
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|402.070.397
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|327.941.701
|% 1,63
|
|TSKB
|1,29
|145.023.754
|% -3,73
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0660
|8,0722
|% 0,81
|
|Euro
|9,6765
|9,6847
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,1039
|11,1596
|% 0,89
|
|Frank
|8,7431
|8,7957
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1459
|2,1567
|% 0,78
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19MTRKS
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 46.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 721, 443 adet işlem
-
17:18GSRAY
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 899, 646 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 22 kaybederek (% -0.70 ) 1, 456
-
17:17XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 13, 157.00 milyon TL de
-
17:17DAGHL
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 334 adet işlem