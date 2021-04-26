***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2021 10:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon izahnamesi tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin izin yazısı ile onaylanmıştır..
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930818
BIST
11:081.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,51
|Açılış
|: 1.344
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|Önceki Kapanış
|: 1.345
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1.365
En Düşük
1.344
11:088,3230
En Yüksek
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8,4860
En Düşük
8,2968
11:0810,0763
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11:08477,75
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485,04
En Düşük
477,08
BIST En Aktif Hisseler11:08
|MAALT
|193,60
|6.012.589
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|7.376.377
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.744.764
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,61
|30.459.223
|% -7,67
|
|BJKAS
|8,18
|38.325.162
|% -6,51
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|31,64
|23.097.782
|% -6,06
|
|GARAN
|7,08
|366.258.270
|% 0,14
|
|EREGL
|18,45
|322.676.677
|% 2,56
|
|GWIND
|6,06
|316.630.650
|% 8,99
|
|PETKM
|6,40
|284.145.087
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,00
|217.073.099
|% 0,43
|
|GWIND
|6,06
|316.630.650
|% 8,99
|
|GARAN
|7,08
|366.258.270
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,08
|104.797.566
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|85.036.804
|% 1,11
|
|PETKM
|6,40
|284.145.087
|% 1,75
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3182
|8,3230
|% -0,55
|
|Euro
|10,0694
|10,0763
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,5933
|11,6515
|% 0,10
|
|Frank
|9,0980
|9,1528
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2200
|2,2312
|% -0,21
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,04
|
|Altın Gr.
|477
|478
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,80
|64,80
|-0,62
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