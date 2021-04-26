***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon izahnamesi tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 ve 5138 sayılı izin izin yazısı ile onaylanmıştır..Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930818BIST