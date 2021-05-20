***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 tarih ve 5138 sayılı izin doğrultusunda EK'teki gibi değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.05.2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936919BIST