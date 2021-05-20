***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.05.2021 11:42
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 15.04.2021 tarih ve 5138 sayılı izin doğrultusunda EK'teki gibi değiştirilmiştir. Değişiklikler 20.05.2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936919
BIST
13:031.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:038,3862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0310,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:03503,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 503,99
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|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.698.665
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.147.208
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.451.373
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,26
|49.659.176
|% -9,13
|
|IHGZT
|1,21
|12.141.772
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,03
|636.909.739
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.388.701
|% 1,60
|
|THYAO
|13,41
|472.884.646
|% 0,45
|
|EREGL
|18,73
|412.661.353
|% -3,20
|
|KOZAL
|129,30
|400.956.855
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,95
|165.990.491
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|636.909.739
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.388.701
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,13
|161.922.292
|% -0,93
|
|BJKAS
|7,51
|383.455.293
|% -6,24
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3841
|8,3862
|% -0,31
|
|Euro
|10,2267
|10,2355
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8209
|11,8802
|% -0,14
|
|Frank
|9,2724
|9,3283
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2320
|2,2431
|% -0,20
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|