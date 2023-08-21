***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulundan alınan izin doğrultusunda kurucusu ve yöneticisi olduğumuz KRC Fon'un izahnamesinde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187900BIST