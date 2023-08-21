***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.08.2023 19:09
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin doğrultusunda kurucusu ve yöneticisi olduğumuz KRF Fon'un izahnamesinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187901
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0913
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1593
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.653,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.653,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1512
|27,1588
|% 0,33
|
|Euro
|29,6109
|29,6197
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5341
|34,7073
|% 0,48
|
|Frank
|30,7780
|30,9634
|% 0,68
|
|Riyal
|7,2178
|7,2540
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,52
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.145
|11.239
|111,00
|
|Yarım
|5.590
|5.645
|56,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|0,53
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS