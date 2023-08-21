***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulundan alınan izin doğrultusunda kurucusu ve yöneticisi olduğumuz KUB Fon'un izahnamesinde değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187904BIST