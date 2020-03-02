***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.03.2020 16:22
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823319
BIST
17:12107.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.828,76
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:126,2266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:126,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:12318,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,56
|Açılış
|: 319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,98
|494.560.378
|% 18,56
|
|ASUZU
|12,01
|66.306.243
|% 18,09
|
|TUCLK
|5,39
|38.128.007
|% 17,17
|
|OYAYO
|4,46
|19.518.896
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,92
|7.885.205
|% 14,66
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,07
|15.907.909
|% -2,97
|
|ECZYT
|11,66
|9.491.262
|% -2,83
|
|MAALT
|76,65
|1.176.287
|% -2,29
|
|THYAO
|11,99
|1.111.239.844
|% 2,04
|
|ASELS
|28,36
|567.073.797
|% 3,13
|
|KARSN
|1,98
|494.560.378
|% 18,56
|
|GARAN
|9,64
|431.559.929
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,41
|345.223.353
|% 5,24
|
|KARSN
|1,98
|494.560.378
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,41
|345.223.353
|% 5,24
|
|ODAS
|2,06
|240.762.215
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|157.202.496
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|148.220.068
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9283
|7,9680
|% -0,47
|
|Frank
|6,4750
|6,5140
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6544
|1,6627
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|16,93
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,93
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|0,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|0,30
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|0,50
|
Seans Raporu
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17:25DESA
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Endeks 107, 715 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 6, 917.00 milyon TL de
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17:20MRGYO
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