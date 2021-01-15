***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.01.2021 14:38
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Hizmet Birimi Değişikliği
Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu menkul kıymet yatırım fonlarının fon operasyonlarına ve TEFAS operatörlüğüne ilişkin hizmetler,
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 11.01.2021 tarih ve E-12233903-350.09-77 sayılı izin yazısına istinaden 18.01.2021 tarihi itibariyle şirketimiz bünyesinde
oluşturulan Fon Hizmet Birimi tarafından yürütülecektir.
Fon izahnamesi bu çerçevede güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902584
BIST
15:521.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -19,38
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:527,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0845
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:529,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0514
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:52440,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,91
|Açılış
|: 440,61
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.952.754
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.822.955
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.397.795.258
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,60
|1.567.088.283
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,49
|1.322.482.494
|% 0,40
|
|THYAO
|13,26
|1.297.256.304
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.156.096.364
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,49
|1.322.482.494
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,49
|1.156.096.364
|% -3,86
|
|SISE
|7,84
|2.397.795.258
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|462.432.303
|% -2,44
|
|TSKB
|1,86
|432.269.977
|% -0,53
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4327
|7,4386
|% 1,06
|
|Euro
|9,0077
|9,0151
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0767
|10,1273
|% 0,26
|
|Frank
|8,3234
|8,3736
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9723
|1,9822
|% 0,80
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-0,62
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|11,05
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|5,35
|
|Çeyrek
|704
|721
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,87
|