***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon Hizmet Birimi DeğişikliğiŞirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu menkul kıymet yatırım fonlarının fon operasyonlarına ve TEFAS operatörlüğüne ilişkin hizmetler,Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 11.01.2021 tarih ve E-12233903-350.09-77 sayılı izin yazısına istinaden 18.01.2021 tarihi itibariyle şirketimiz bünyesindeoluşturulan Fon Hizmet Birimi tarafından yürütülecektir.Fon izahnamesi bu çerçevede güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902587BIST