***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 15:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KPB GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066759
BIST
16:473.303
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 123,02
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.304
En Düşük
3.196
16:4718,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:4718,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:47996,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,85
|Açılış
|: 996,07
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.075.886
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|616.851.141
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.488.407
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.832.302
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.286
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.655.225
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|28.360.961
|% -6,78
|
|THYAO
|75,30
|5.050.967.770
|% 6,66
|
|SASA
|70,35
|2.801.555.144
|% 3,15
|
|TUPRS
|313,90
|1.819.301.917
|% 8,39
|
|YKBNK
|7,45
|1.707.506.529
|% 5,37
|
|ASELS
|30,14
|1.519.564.655
|% 2,87
|
|EKGYO
|4,00
|1.473.268.602
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,45
|1.707.506.529
|% 5,37
|
|ODAS
|6,65
|1.112.078.690
|% 4,89
|
|ISCTR
|7,94
|987.329.463
|% 5,59
|
|AKBNK
|11,91
|1.441.580.773
|% 5,49
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5408
|18,5518
|% 0,27
|
|Euro
|18,1723
|18,1966
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7309
|20,8349
|% 0,62
|
|Frank
|18,6301
|18,7423
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9188
|4,9434
|% 0,18
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|9,59
|
|Altın Gr.
|995
|996
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|33,00
|
|Tam
|6.695
|6.750
|18,00
|
|Yarım
|3.257
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|1,15
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,62
|
|B. Petrol
|89,44
|89,44
|4,30
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02AVOD
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 390, 231 adet işlem
-
17:00BRLSM
Yüzde 8.80 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 924, 701 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 3, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 75 üstünde . İşlem hacmi 41, 608.00 milyon TL de
-
16:58TLMAN
Yüzde 6.77 oranında artışla 43.82 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 761 adet işlem
-
16:56TUPRS
Yüzde 8.15 oranında artışla 313.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 862, 628 adet işlem