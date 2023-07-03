***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile bildirilen Kurul Karar Organı'nın 01.06.2023 tarih ve 28/645 sayılı kararı doğrultusunda fon izahnamesi güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163935BIST