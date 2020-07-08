***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 16:10
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020/6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857051
BIST
17:26119.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -194,97
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:266,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:267,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:26401,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,21
|Açılış
|: 401,16
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,16
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.707.354
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.148.645
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|22.742.545
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.166.041
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,45
|20.386.539
|% -8,65
|
|MARTI
|1,38
|31.104.673
|% -8,00
|
|FENER
|12,91
|96.797.856
|% -6,31
|
|EKGYO
|2,28
|2.226.174.238
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.693.528.553
|% 2,51
|
|SISE
|6,46
|1.557.483.674
|% -0,46
|
|GARAN
|8,15
|1.355.193.894
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.239.930.170
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.226.174.238
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.693.528.553
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.239.930.170
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|470.051.671
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.557.483.674
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6171
|8,6603
|% 0,45
|
|Frank
|7,2894
|7,3333
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|20,83
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,73
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
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