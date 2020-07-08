***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 16:10
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020/6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857055
BIST
17:26119.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -191,19
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:266,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:267,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:26401,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,19
|Açılış
|: 401,16
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,16
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.703.769
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|22.609.626
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.767
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|28.164.794
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.492.877
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.368.557
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,27
|2.225.500.320
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.685.870.553
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.634.478
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.351.739.384
|% -2,04
|
|PETKM
|4,34
|1.236.746.691
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,27
|2.225.500.320
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.685.870.553
|% 2,51
|
|PETKM
|4,34
|1.236.746.691
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,88
|469.697.502
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.634.478
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6182
|8,6614
|% 0,46
|
|Frank
|7,2888
|7,3327
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|20,11
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.610
|25,90
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|13,00
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:40FENER
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 12.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 425, 676 adet işlem
-
17:39ODAS
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 541, 760 adet işlem
-
17:38AKENR
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 099, 868 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -326, 74 kaybederek (% -0.24 ) 135, 432
-
17:37XU100
Endeks 119, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 25, 444.00 milyon TL de