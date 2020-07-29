***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:35
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020/6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863496
BIST
17:241.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -20,37
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:246,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:248,2341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0986
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2341
En Düşük
8,1145
17:24436,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 436,60
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.461.444
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.874.698
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.911.875
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.540.992
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.566.751
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,23
|18.046.405
|% -9,36
|
|ASELS
|35,46
|2.088.016.435
|% -2,80
|
|GUSGR
|6,26
|1.588.068.451
|% 5,03
|
|GARAN
|7,13
|1.297.925.199
|% -3,65
|
|EKGYO
|2,19
|1.182.891.840
|% -1,35
|
|KRDMD
|3,00
|779.221.004
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|1.182.891.840
|% -1,35
|
|IHLAS
|0,90
|233.776.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,26
|1.588.068.451
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,00
|779.221.004
|% -0,99
|
|TSKB
|1,14
|293.650.056
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0300
|9,0752
|% 1,04
|
|Frank
|7,5852
|7,6309
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.907
|11,30
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,50
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|