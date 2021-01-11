***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:40
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900150
BIST
15:351.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:357,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0697
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:359,0624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0368
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:35441,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,21
|Açılış
|: 441,33
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:33
|TURGG
|146,30
|90.249.602
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.211.178
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.488.215
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.486.212
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,90
|2.621.602.316
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.294.813
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|941.932.829
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|843.153.474
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,19
|770.140.313
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,65
|941.932.829
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.294.813
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|518.590.981
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|438.611.479
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|677.925.753
|% 0,95
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4387
|7,4418
|% 0,93
|
|Euro
|9,0563
|9,0613
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9923
|10,0424
|% 0,22
|
|Frank
|8,3186
|8,3688
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|-37,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:33
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