***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:40
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900151
BIST
15:261.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:267,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:269,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:26441,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,29
|Açılış
|: 441,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:26
|FROTO
|148,50
|216.888.933
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.469.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.102.625
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,10
|2.598.847.750
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.556.807
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|925.619.167
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|838.970.447
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,10
|764.859.380
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|925.619.167
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.556.807
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|517.777.311
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,38
|437.981.546
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|677.187.815
|% 1,14
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4386
|7,4426
|% 0,94
|
|Euro
|9,0580
|9,0630
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9866
|10,0367
|% 0,16
|
|Frank
|8,3184
|8,3685
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,89
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:26
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15:39XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 23, 750.00 milyon TL de
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