***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 12:41
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905277
BIST
13:141.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:147,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:148,9347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:14436,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,71
|Açılış
|: 436,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:12
|PKENT
|1.386,00
|2.337.373
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,70
|67.400.668
|% 9,48
|
|POLTK
|405,00
|44.360.263
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,22
|1.146.920.568
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,35
|1.097.636.730
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|715.362.790
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,51
|702.501.177
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,80
|678.163.014
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,35
|1.097.636.730
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|453.418.830
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|715.362.790
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,77
|592.645.245
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,37
|211.028.879
|% -0,72
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3652
|% -0,66
|
|Euro
|8,9221
|8,9285
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0165
|10,0667
|% -0,94
|
|Frank
|8,2420
|8,2916
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% -0,66
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|2,27
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-13,34
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-6,45
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,19
|