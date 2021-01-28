***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 12:41
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.21
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KPB FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905283
BIST
13:241.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.479
En Düşük
1.431
13:247,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
13:248,9302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0479
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
13:24436,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,88
|Açılış
|: 436,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:24
|PKENT
|1.386,00
|2.338.759
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,69
|69.278.435
|% 9,37
|
|POLTK
|405,00
|45.161.758
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,24
|1.205.185.304
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,36
|1.125.801.404
|% 0,43
|
|ODAS
|3,80
|736.306.670
|% -3,06
|
|KOZAL
|113,70
|731.513.771
|% 0,18
|
|KRDMD
|6,54
|710.360.525
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,36
|1.125.801.404
|% 0,43
|
|TSKB
|1,80
|465.083.970
|% 0,56
|
|ODAS
|3,80
|736.306.670
|% -3,06
|
|YKBNK
|2,91
|465.104.361
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,38
|219.356.729
|% 0,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3585
|7,3652
|% -0,66
|
|Euro
|8,9245
|8,9302
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,0134
|10,0637
|% -0,97
|
|Frank
|8,2387
|8,2884
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% -0,73
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-12,84
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-6,21
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|