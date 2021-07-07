***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947678
BIST
14:561.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:568,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:5610,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0113
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:56504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,12
|Açılış
|: 504,06
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TUREX
|10,52
|19.581.917
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.921.639
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|27.495.005
|% 7,66
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|841.449.670
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|419.984.619
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,05
|405.430.897
|% 1,88
|
|THYAO
|13,88
|404.006.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|389.462.361
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|389.462.361
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|163.207.181
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|841.449.670
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|419.984.619
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,05
|405.430.897
|% 1,88
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6721
|8,6743
|% -0,14
|
|Euro
|10,2643
|10,2698
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,13
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,10
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
|