***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947682
BIST
15:251.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:258,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2510,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2550
En Düşük
10,2350
15:25504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,11
|Açılış
|: 504,06
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:25
|TUREX
|10,52
|19.613.804
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.099.230
|% 9,71
|
|LOGO
|37,80
|92.359.383
|% 8,62
|
|AGYO
|2,26
|28.193.018
|% 8,13
|
|SELVA
|6,99
|48.115.687
|% 7,70
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|874.021.685
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,11
|465.316.128
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,26
|436.946.263
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,39
|427.025.319
|% 0,37
|
|THYAO
|13,88
|412.511.761
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|436.946.263
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.932.150
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|874.021.685
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|427.025.319
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,11
|465.316.128
|% 2,75
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6830
|8,6859
|% 0,00
|
|Euro
|10,2400
|10,2500
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% 0,05
|
|Frank
|9,3563
|9,4127
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% -0,20
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.321
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,45
|