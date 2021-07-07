***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KPB FON PERFORMANS SUNUM RAPORU 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947683
BIST
17:421.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:428,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:4210,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:42504,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 504,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TUREX
|10,52
|19.884.367
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.248.310
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|35.327.057
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,88
|55.952.602
|% 9,52
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,65
|1.235.554.065
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,11
|687.747.089
|% 2,75
|
|THYAO
|13,83
|677.931.674
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,37
|670.495.306
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|556.597.850
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|556.597.850
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|179.641.047
|% -6,02
|
|GARAN
|8,65
|1.235.554.065
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,37
|670.495.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|687.747.089
|% 2,75
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6999
|8,7018
|% 0,18
|
|Euro
|10,2675
|10,2714
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9468
|12,0067
|% -0,03
|
|Frank
|9,3623
|9,4187
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3153
|2,3269
|% 0,27
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-1,81
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem
-
17:54LOGO
Yüzde 6.09 oranında artışla 36.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 061, 795 adet işlem
-
17:52BASGZ
Yüzde 5.08 oranında artışla 13.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 363, 595 adet işlem