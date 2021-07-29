***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 11:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952512
BIST
11:441.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,00
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:448,5132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:4410,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0044
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:44497,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 497,80
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KTSKR
|20,02
|11.669.056
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.546.075
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.978.935
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,84
|30.218.628
|% 8,88
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.822.616
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.822.616
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.516.589
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVGYO
|3,17
|6.314.167
|% -3,35
|
|GARAN
|8,24
|360.775.760
|% 0,49
|
|THYAO
|12,80
|297.408.820
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,67
|277.597.742
|% 1,86
|
|EREGL
|19,37
|220.540.226
|% 3,42
|
|KARSN
|4,13
|192.658.483
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,27
|130.734.096
|% 0,44
|
|KARSN
|4,13
|192.658.483
|% 1,47
|
|GARAN
|8,24
|360.775.760
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,67
|277.597.742
|% 1,86
|
|PETKM
|5,64
|192.368.740
|% 0,36
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5101
|8,5132
|% -0,41
|
|Euro
|10,1149
|10,1329
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8468
|11,9062
|% -0,04
|
|Frank
|9,3329
|9,3891
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2612
|2,2726
|% -0,50
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,69
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,72
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:53AGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 832, 599 adet işlem
-
11:52HURGZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 364, 860 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PETKM, YKBNK
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KCHOL, BIMAS
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 11 artarak (% 1.59 ) 1, 219