***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 11:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952514
BIST
12:031.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 21,81
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:038,5174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:0310,1289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:03498,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,55
|Açılış
|: 498,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KTSKR
|20,02
|11.743.850
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.620.606
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.039.043
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.577.378
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|61.454.894
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.454.894
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.617.811
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EDIP
|4,80
|56.892.447
|% -4,19
|
|GARAN
|8,24
|430.869.227
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,70
|364.529.911
|% 2,26
|
|THYAO
|12,80
|317.335.756
|% 1,91
|
|EREGL
|19,44
|256.650.173
|% 3,79
|
|KARSN
|4,12
|208.886.352
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,28
|168.050.049
|% 0,88
|
|GARAN
|8,24
|430.869.227
|% 0,49
|
|KARSN
|4,12
|208.886.352
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,70
|364.529.911
|% 2,26
|
|PETKM
|5,64
|200.393.115
|% 0,36
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5124
|8,5174
|% -0,36
|
|Euro
|10,1208
|10,1289
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8388
|11,8982
|% -0,10
|
|Frank
|9,3295
|9,3857
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2617
|2,2730
|% -0,48
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|14,14
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,60
|
Seans Raporu
12:03
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12:19MTRKS
Yüzde 7.59 oranında artışla 33.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 798 adet işlem
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12:17IDEAS
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12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 59 artarak (% 1.89 ) 1, 487
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12:16XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 4, 787.00 milyon TL de
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12:15MTRKS
Yüzde 7.78 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 868, 823 adet işlem