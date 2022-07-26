***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
26.07.2022 12:17
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2022 6 AYLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047719
BIST
16:502.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,04
|Açılış
|: 2.558
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|Önceki Kapanış
|: 2.548
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2.566
En Düşük
2.535
16:5017,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0871
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:5018,1302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0710
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3100
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18,2986
En Düşük
18,0114
16:50987,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,35
|Açılış
|: 987,42
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KAPLM
|64,90
|20.154.728
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.726
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.232.613
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.866.733
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.120.492
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,75
|3.628.802
|% -5,25
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,40
|16.056.470
|% -4,39
|
|THYAO
|49,30
|3.244.323.435
|% -0,48
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.615.007
|% 1,89
|
|GARAN
|15,13
|1.012.323.541
|% -3,32
|
|YKBNK
|4,75
|978.223.422
|% -1,25
|
|EREGL
|27,92
|891.567.771
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.615.007
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|501.582.620
|% 6,04
|
|TSKB
|2,46
|513.693.662
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,75
|978.223.422
|% -1,25
|
|ODAS
|3,76
|490.109.081
|% -0,79
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8513
|17,8573
|% 0,48
|
|Euro
|18,1128
|18,1383
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,3640
|21,4712
|% 0,04
|
|Frank
|18,4491
|18,5603
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7379
|4,7617
|% 0,45
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|0,98
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,19
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.656
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,55
|