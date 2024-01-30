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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

30.01.2024 15:31
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KPB FON DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU 2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243594


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BIST En Aktif Hisseler16:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 88,00 570.196.546 % 10,00  
MRSHL 2.002,00 341.782.920 % 10,00  
MIPAZ 78,10 43.511.848 % 10,00  
BYDNR 32,78 118.497.825 % 10,00  
PNLSN 76,00 144.827.569 % 9,99  
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16:09 Alış Satış %  
Dolar 30,3536 30,3587 % 0,04  
Euro 32,9307 32,9421 % 0,13  
Sterlin 38,3377 38,5299 % -0,30  
Frank 35,0401 35,2511 % -0,13  
Riyal 8,0710 8,1115 % 0,04  
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16:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,08 23,11 % 0,66  
Platin 921,81 923,33 % 0,66  
Paladyum 968,70 973,35 % 0,66  
Brent Pet. 81,19 81,19 % 0,66  
Altın Ons 2.033,97 2.034,29 % 0,66  
Seans Raporu 16:09
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