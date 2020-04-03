***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 15:34
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834595
BIST
16:5189.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 175,25
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:516,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0858
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:517,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:51348,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 4,94
|Açılış
|: 348,36
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.955.850
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|460.627.227
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,66
|4.048.171
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.406.020
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.541.553
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|263.339.290
|% -7,73
|
|ADEL
|11,28
|8.324.916
|% -6,47
|
|PETKM
|3,44
|852.608.817
|% -0,58
|
|TUPRS
|85,35
|486.010.242
|% 3,27
|
|SASA
|8,42
|460.627.227
|% 9,92
|
|ASELS
|23,44
|433.422.273
|% 1,30
|
|GARAN
|7,54
|432.998.924
|% -0,79
|
|PETKM
|3,44
|852.608.817
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,03
|263.339.290
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|123.511.361
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,82
|154.992.086
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,92
|235.016.970
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1964
|8,2375
|% 0,26
|
|Frank
|6,8188
|6,8599
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7762
|1,7851
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|0,69
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|3,42
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