***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.04.2020 15:34
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834598
BIST
17:0389.501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -9,82
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:036,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0770
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:037,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:03347,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,45
|Açılış
|: 347,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.258.709
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.196.524
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|461.397.758
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.435.748
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.546.428
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|266.645.465
|% -7,73
|
|ADEL
|11,23
|8.435.627
|% -6,88
|
|PETKM
|3,44
|900.050.784
|% -0,58
|
|TUPRS
|85,20
|506.585.199
|% 3,09
|
|SASA
|8,42
|461.397.758
|% 9,92
|
|ASELS
|23,32
|457.135.014
|% 0,78
|
|GARAN
|7,51
|448.447.550
|% -1,18
|
|PETKM
|3,44
|900.050.784
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,03
|266.645.465
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|125.868.103
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|156.864.641
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|240.674.394
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1952
|8,2363
|% 0,24
|
|Frank
|6,8185
|6,8595
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7763
|1,7852
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|0,69
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|3,42
|