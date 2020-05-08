***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 17:13
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843707
BIST
17:0197.889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -509,79
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:017,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:017,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:01393,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 393,86
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.026.200
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.001.397
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.573.858
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,22
|240.106.967
|% -7,87
|
|KOZAA
|11,39
|196.970.389
|% -6,72
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,48
|997.356.122
|% -4,62
|
|GARAN
|7,93
|703.258.900
|% -1,12
|
|ISFIN
|3,49
|579.324.159
|% 4,49
|
|HALKB
|5,32
|572.002.797
|% 2,50
|
|AFYON
|2,84
|571.554.071
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,48
|997.356.122
|% -4,62
|
|AFYON
|2,84
|571.554.071
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,11
|383.875.635
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,49
|579.324.159
|% 4,49
|
|IHLGM
|1,11
|174.863.513
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7949
|8,8390
|% 0,26
|
|Frank
|7,3010
|7,3449
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.573
|4,10
|
|Tam
|2.590
|2.640
|4,20
|
|Yarım
|1.264
|1.290
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|645
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:14CCOLA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 192 adet işlem
-
17:13DGGYO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 494, 881 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 97, 878 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 10, 273.00 milyon TL de
-
17:11ESCOM
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 628, 296 adet işlem
-
17:10VERTU
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 002 adet işlem