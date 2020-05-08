***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 17:13
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843711
BIST
17:1198.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -398,98
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:117,1332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:117,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:11393,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 393,40
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|6,71
|167.613.775
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.004.233
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.099.853
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.615.042
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,51
|1.032.276.531
|% -3,46
|
|GARAN
|7,95
|726.244.281
|% -0,87
|
|HALKB
|5,36
|591.076.865
|% 3,28
|
|ISFIN
|3,51
|589.229.829
|% 5,09
|
|AFYON
|2,87
|582.255.216
|% 3,24
|
|KRDMD
|2,51
|1.032.276.531
|% -3,46
|
|AFYON
|2,87
|582.255.216
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,10
|386.233.460
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,11
|192.700.142
|% 4,72
|
|ISFIN
|3,51
|589.229.829
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8092
|8,8534
|% 0,42
|
|Frank
|7,3057
|7,3498
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8931
|1,9026
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,69
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.574
|4,90
|
|Tam
|2.591
|2.641
|5,00
|
|Yarım
|1.264
|1.291
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|646
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,56
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